Eurowizja Junior 2021: Sara Egwu James to królowa metamorfoz! W ciągu roku zmieniała swój image kilkukrotnie!

Sara Egwu James to jedna z najbardziej lubianych artystek młodego pokolenia! Ten rok zdecydowanie należy do 13-letniej wokalistki - zaczął się wspaniale, od wygranej programu "The Voice Kids", a teraz ma szansę się zakończyć z jeszcze większym sukcesem, czyli zwycięstwem Eurowizji Junior 2021. Naszą piosenkarką zachwycają się fani z całej Europy i Sara ma naprawdę ogromne szanse na powtórzenie sukcesu Viki Gabor i Roksany Węgiel. Już nie możemy się doczekać jej występu!

Kariera Sary nabrała zawrotnego tempa dzięki zwycięstwu w "The Voice Kids". Do programu przyszła jednak jako skromna dziewczynka z burzą loków na głowie - dziś Sara to już prawdziwa gwiazda, która doskonale odnalazła się w show biznesie i nie raz zaskoczyła nas swoimi zmianami w wyglądzie! Jak się zmieniała przez ostatni rok? Zobaczcie sami!

Eurowizja Junior 2021: Jak zmieniała się Sara Egwu James?

Emocje związane z Eurowizją Junior 2021 sięgają zenitu! Sara Egwu James już od kilku dni przebywa we Francji i dokonuje ostatnich szlifów przed finałowym występem, który będzie miał miejsce 19 grudnia. Sarze dopinguje oczywiście mnóstwo fanów z Polski, którzy zachwycają się jej talentem od czasu występu w "The Voice of Poland". Kiedy 13-letnia wokalistka zaśpiewała hit Demi Lovato "Anyone" podczas przesłuchań w ciemno, od razu było wiadomo, że ten głos będzie przez wszystkich zapamiętany na długo! Sara zachwyciła wówczas wszystkich również swoją urodą i uroczą fryzurą - pamiętacie jak wtedy wyglądała? Od tej burzy loków aż ciężko było oderwać wzrok!

Kariera Sary Egwu James od razu po zwycięstwie w "The Voice Kids" nabrała zawrotnego tempa, a młoda wokalistka równie szybko zdecydowała się na zmianę wizerunku. W maju tego roku postanowiła bowiem mocno zaszaleć ze zmianą fryzury! Loki zamieniła na fale, a ciemny kolor włosów na blond!

To jednak nie jedyna metamorfoza naszej reprezentantki na Eurowizję Junior 2021! Po szaleństwie z blondem, Sara postanowiła wrócić do ciemnego koloru włosów, a ponadto zdecydowała się na długie, cienkie warkoczyki, które towarzyszą jej do dziś. Jak oceniacie jej zmiany? Bo my zachwycamy się każdą! I oczywiście trzymamy kciuki za eurowizyjny występ!