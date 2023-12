Kasia Kowalska to znana i ceniona piosenkarka. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1992 roku zespole Evergreen. Była również reprezentantką Polski w 41. edycji Eurowizji. Życiorys muzyczny Kowalskiej jest pełen nagród i cenionych piosenek.

Kasia Kowalska o Eurowizji

Nasza reporterka Urszula Grabowska podczas rozmowy z Kasią Kowalską zapytała o Eurowizję, która odbędzie się w przyszłym roku. Reporterka Party.pl nawiązała do poprzednich edycji, a w tym do występu Kasi Kowalskiej, który miał miejsce 18 maja 1996 roku w Oslo. Piosenkarka zaśpiewała wtedy utwór "Chcę znać swój grzech" i zajęła 15 miejsce, zdobywając 31 punktów.

Czy kiedyś na Eurowizji również najważniejsze było show? Nie ma co ukrywać, że teraz nie liczy się wyłącznie talent i piosenka wykonawców, ale również oprawa, pomysł i mocne zaprezentowanie się w jak najciekawszej stylizacji i zrobienie prawdziwego show. Zapytaliśmy Kowalską, co ona sądzi na ten temat i jak, to się zmieniło z biegiem lat.

Jak sobie przypomnę mój występ, to rzeczywiście nie było mowy o żadnym show. To rzeczywiście się jakoś innymi prawami... ale teraz taki jest świat. Teraz wszystkie te koncerty, wielkich gwiazd, to jest jeden wielki show (...). Ta oprawa jest niezwykle ważna. Ludzie są przebodźcowani (...). Myślę, że jednak chodzi o muzykę. Jednak ja cały czas wierzę w Eurowizję - wyznała Kasia Kowalska.

Co Kasia Kowalska sądzi o zgłoszeniu piosenki Justyny Steczkowskiej na Eurowizję 2024? Odpowiedziała w czterech słowach.

Trzymam za nią kciuki - powiedziała z uśmiechem na twarzy Kasia Kowalska.

