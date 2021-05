Jak kiedyś wyglądał Damiano David? Zwycięzca Eurowizji 2021 i bożyszcze nastolatek jest nie do poznania!

Za nami pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. We wtorek poznaliśmy pierwszych finalistów Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 , którzy w sobotę 22 maja powalczą o zwycięstwo w całym konkursie. Dziś, to jest w czwartek 20 maja, dowiemy się kto do nich dołączy. Czy znajdzie się wśród nich reprezentujący nasz kraj Rafał Brzozowski ? Na szczęście okazało się, że występ wokalisty zagrożony w związku z koronawirusem w polskiej ekipie, dojdzie jednak do skutku. Czy - wbrew bukmacherom - Rafał będzie miał dziś powody do radości, przekonamy się już wieczorem. A gdzie i kiedy będziemy mogli oglądać występ Polaka? Zobacz także: Eurowizja 2021: Jak wyglądają polscy reprezentanci sprzed lat dziś? Isis Gee nie do poznania! Eurowizja 2021: kiedy i gdzie zobaczymy występ Rafała Brzozowskiego Drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowany jest na czwartkowy wieczór. Od godz. 21, w hali Ahoy w Rotterdamie zobaczymy występy 17 artystów. Rafał z piosenką "The Ride" wystąpi jako 6. Koncert, podobnie jak wtorkowy, będzie transmitowany na żywo przez TVP1. Można go też oglądać na oficjalnym kanale konkursu Eurowizji. Oczywiście o wynikach 2. półfinału przeczytacie także na stronie Party.pl . Będziecie oglądać dzisiejszy występ Rafała Brzozowskiego? Eurowizja 2021: kogo zobaczymy w 2. półfinale Oto które kraje zobaczymy w drugim półfinale tegorocznego konkursu Eurowizji? Spośród tych wykonawców wybrani zostaną finaliści. 1. San Marino - Senhit - Adrenalina 2. Estonia - Uku Suviste - The Lucky One 3. Czech - Benny Cristo - Omaga 4. Grecja - Stefania - Last Dance 5. Austria - Vincent Bueno - Amen 6. Polska - Rafał - The Ride 7. Mołdawia - Natalia Gordienko - Sugar 8. Islandia - Daði og Gagnamagnið - 10 Years 9. Serbia - Hurricane - Loco...