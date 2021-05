Eurowizja 2022: Fani marzą by pojechała Doda. Mocny komentarz Marii Sadowskiej

Karolina Korwin-Piotrowska skomentowała wyniki polskich preselekcji do Eurowizji! Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, kto będzie reprezentował nasz kraj w Kijowie podczas wielkiego, międzynarodowego konkursu piosenki Eurowizja 2017. Zaciętą walkę stoczyło dziesięciu artystów. Jak już wiemy, zdecydowaną faworytką preselekcji okazała się Kasia Moś i to właśnie ona została naszą reprezentantką. Zobacz: Kasia Moś będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2017! Zobacz wyniki i WYSTĘP zwyciężczyni! WIDEO Karolina Korwin-Piotrowska komentuje wyniki polskich preselekcji Okazuje się, że polskie preselekcje oglądała Karolina Korwin-Piotrowska, która za pośrednictwem Facebooka skomentowała to, co wydarzyło się na scenie w TVP. Okazuje się, że to nie Kasia Moś, która wygrała eliminacje przyciągnęła uwagę dziennikarki. Kto jej zdaniem powinien pojechać na Eurowizję? Doda! Doda to nie moja bajka ale ona jedyna powinna jechać na Eurowizje, żeby obciachu nie bylo. Ona i jej biust. Dobranoc Państwu - napisała Korwin-Piotrowska. Musimy przyznać, że Doda rzeczywiście zaprezentowała się świetnie podczas gościnnego występu na polskich eliminacjach do Eurowizji. Zgadzacie się z opinią Karoliny Korwin-Piotrowskiej, że to właśnie Rabczewska powinna reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji? Polecamy: Doda właśnie kończy 33 lata. Od 18 lat jest na scenie. Zobacz, jak zmieniała się w tym czasie Karolina Korwin-Piotrowska komentuje polskie eliminacje do Eurowizji. Według dziennikarki to właśnie Doda powinna jechać na Eurowizję. Korwin-Piotrowska zachwycona występem Dody.