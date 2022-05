Eurowizja 2022: Daria komentuje występ Krystiana Ochmana. "Nie do końca wierzę w te wyniki"

Polska w końcu poznała swojego reprezentanta na Eurowizję 2022. Jury wskazało, że na konkurs europejskiej piosenki pojedzie Krystian Ochman, któremu zresztą wróżono ten wynik od samego startu w eliminacjach. Teraz bukmacherzy przewidują wysokie miejsce na podium. Krystian Ochman wygra Eurowizję 2022? Dla Krystiana Ochmana ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych. Choć jego piosenka "River" zachwycała słuchaczy od momentu swojej premiery, to zdaniem bukmacherów, a także fanów, Krystian miał bardzo silną konkurencję. Była nią piosenka Darii "Paranoia", która podbijała rodzime listy przebojów. Doszło nawet do tego, że wokalistka wielokrotnie pytana o swojego największego konkurenta, miała dość. Daria mocno reagowała na pytania o Krystiana Ochmana i zarzuciła muzykowi "świetny marketing". Zgodnie z przewidywaniami w ścisłym finale polskich preselekcji znaleźli się Daria i Krystian Ochman. Choć artystka wygrała głosami widzów, to jury zdecydowało, że to właśnie Krystian Ochman pojedzie na 66. konkurs piosenki Eurowizji. Wygląda na to, że podjęto słuszną decyzję, bo w sieci pojawiły się już typy zagranicznych bukmacherów. Na stronie Eurovisionworld.com wskazano, że według przewidywań Krystian Ochman zajmie w tegorocznym konkursie trzecie miejsce! Ma na razie 9% głosów. Zobacz także: Eurowizja 2022: Fani pocieszają Darię: "miała dużo większe szanse na Eurowizji" Bukmacherzy obstawiają, że tegoroczną Eurowizję wygra reprezentant Włoch (19 proc.), na drugim miejscu znajdzie się ich zdaniem Australia. Polska dawno nie znajdowała się na tak wysokim miejscu w bukmacherskich przewidywaniach. Warto dodać, że w poprzednim roku, gdy Polskę reprezentował Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride"...