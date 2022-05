Eurowizja 2022: Kto głosował na Polskę. Ukraińskie jury nie dało Polsce żadnego punktu, a telewidzowie? 

Za nami wielki finał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Po emocjonującej walce wygrał największy faworyt tegorocznej imprezy, zespół Kalush Orchestra z Ukrainy. Chyba tyle samo emocji co finałowe występy, a może i więcej, tradycyjnie wzbudziło liczenie głosów w finale. Reprezentujący Polskę Krystian Ochman wypadł nieźle, jednak część widzów jest rozczarowana, szczególnie tym jak głosowali przedstawiciele jury z poszczególnych krajów.

Eurowizja 2022: Kto jak głosował na Polskę?

Krystian Ochman od początku był jednym z faworytów tegorocznej Eurowizji. W zestawieniach bukmacherów zawsze zajmował dobre miejsca, choć zdecydowanym faworytem byli zwycięzcy finału tegorocznego konkursu - Kalush Orchestra z Ukrainy. Ale przewidywania to jedno, a konkursowe realia to drugie. Jak więc poszło ostatecznie naszemu reprezentantowi?

Zobacz także: Tak wyglądał finałowy występ Krystiana Ochmana [ZDJĘCIA + WIDEO]

Polska otrzymała w konkursie Eurowizji łącznie 151 punktów zajmując 12 miejsce. Zaledwie 46 z nich pochodziło od członków jury poszczególnych krajów, co wydawało się - choćby ze względu na wcześniejsze opinie o piosence i wykonaniu Ochmana - dość rozczarowujące. Najwięcej głosów na Polskę oddali jurorzy z Grecji (10), Wielkiej Brytanii i Francji (po 8). Szczególnie zaskakujące dla wielu były wyniki jurorów ukraińskich, którzy... nie przyznali Polsce żadnego punktu. Według nich, najbardziej na wygraną zasłużył reprezentant Wielkiej Brytanii, któremu przyznali 12 punktów. Tymczasem polscy jurorzy zdecydowali się przyznać 12 punktów Kalush Orchestra.

MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Na szczęście jurorzy to tylko połowa punktów liczących się do ogólnego wyniku w finale. Drugą połowę zlicza się z głosów oddanych przez publiczność w poszczególnych krajach, oddanych za pomocą sms-ów czy aplikacji. Ta może głosować na wszystkie kraje poza swoim. Po głosowaniu telewidzów Polska otrzymała dodatkowo 105 punktów i awansowała ogólnie w klasyfikacji finałowej na 12. miejsce. Jak się okazuje, tu już nie było niespodzianek - najwięcej głosów telewidzów dostaliśmy właśnie z Ukrainy. Tamtejsi telewidzowie przyznali nam maksymalną liczbę 12 punktów. Tak samo zresztą jak polscy widzowie ukraińskiemu zwycięzcy konkursu - Kalush Orchestra. Dużo głosów publiczności otrzymaliśmy też od Wielkiej Brytanii (10), Irlandii (10) i Niemiec (8). Ale wiadomo, że we wszystkich tych krajach jest prężna Polonia, która w takich sytuacjach nie zawodzi.

Zobacz także: Finałowy występ Kalush Orchestra z Ukrainy porwał publiczność! WIDEO i ZDJĘCIA