Eurowizja 2021: Po raz pierwszy od 29 lat Artur Orzech nie skomentuje konkursu. Wiemy, kto go zastąpi!

Kiedy w marcu media obiegła informacja, że współpraca Artura Orzecha i TVP dobiegła końca, było już wiadome, że prowadzący "Szansy na sukces" tym razem nie skomentuje tegorocznej Eurowizji, co robił od niemal przez 30 lat. Kto zajmie jego miejsce? Spekulacje na ten temat i prawdziwa giełda nazwisk trwają już od kilku tygodni. Teraz TVP w końcu potwierdziło, kto wystąpi w roli komentatora Eurowizji 2021. Jak się okazuje, do tej roli wybrano aż dwóch dziennikarzy.

Eurowizja 2021: Kto zastąpi Artura Orzecha?

Artur Orzech z Konkursem Piosenki Eurowizji, był związany od 1992 roku. Słynny dziennikarz radiowy rok w rok występował w roli komentatora i wydawało się, że nic nie może tego zmienić. Nieoczekiwanie miesiąc temu okazało się, że prowadzący "Szansy na sukces" nie zjawił się na nagraniach programu i postanowił zakończyć swoją współpracę z Telewizją Polską.

Pan Artur Orzech przekazał mi tylko, że odszedł z telewizji, gdyż Pietrzak i Boysi to nie jest jego bajka. Przysłał mi tylko esemesa tej treści, więcej nic nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć też, czy będzie przygotowywał jakąś odpowiedź lub kroki prawne względem TVP - mówiła portalowi wirtualnemedia.pl agentka dziennikarza, Magdalena Gatkowska.

Wtedy jego miejsce zajął Marek Sierocki i jak się okazuje, stanie się tak samo w przypadku Eurowizji 2021. TVP właśnie przekazało oficjalne informacje dotyczące komentatorów międzynarodowego konkursu.

Panie i panowie 💥 Przed Wami komentatorzy Eurowizji 2021 - napisała TVP publikując specjalne wideo na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Wraz z Markiem Sierockim, znanym dziennikarzu i dyrektorze artystycznym festiwali w Opolu i Sopocie, w roli komentatora wystąpi młoda gwiazda TVP - Aleksander Sikora, którego widzowie doskonale znają jako prowadzącego "Pytania na śniadanie" oraz "Dance Dance Dance". Co więcej, to nie pierwsze doświadczenie Aleksandra Sikory z Eurowizją. Dwa lata temu u boku Roksany Węgiel i Idy Nowakowskiej poprowadził on dziecięcą wersję konkursu, podczas której wygrała Viki Gabor. Sądzicie, że to dobry wybór?

Po raz pierwszy w historii Artur Orzech nie będzie komentował Eurowizji. Dziennikarz w marcu zakończył współpracę z TVP.

Po wielu tygodniach spekulacji, Telewizja Polska w końcu ogłosiła, kto zastąpi dziennikarza. W roli komentatorów wystąpią Maciej Sierocki i Aleksander Sikora.

Aleksandra Sikorę widzowie znają doskonale w roli prowadzącego "Pytanie na śniadanie". W 2019 roku dziennikarz prowadził Eurowizję Junior.