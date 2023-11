Wielkich zmian w „Pytaniu na śniadanie” ciąg dalszy! Po głośnym odejściu Michała Olszańskiego, który miał żal o styl pożegnania, do ekipy dołączy nowy prowadzący. Widzowie programu mieli okazję oglądać go już w tej roli. Aleksander Sikora, bo to o nim mowa, przez jakiś czas w duecie z Małgorzatą Tomaszewską współprowadził program. Oboje są też doskonale znani widzom, jako eksperci od świata show-biznesu.

Czy Aleksander Sikora sprawdzi się jako prowadzący „Pytania na śniadanie”?

Aleksander Sikora zastąpi Michała Olszańskiego?

„Pytanie na śniadanie” już od jakiegoś czasu cieszy się większą sympatią widzów niż „Dzień dobry TVN”, co widać w wynikach oglądalności. Producenci programu starają się utrzymać doskonale wyniki i przyciągnąć jeszcze większą liczbę widzów. Show ma nowe studio, a do ekipy prowadzących dołączyła Tamara Gonzalez Perea.

Jak donosi Pudelek.pl teraz do „Pytania na śniadanie” dołączy również Aleksander Sikora, który do tej pory zazwyczaj siedział na kanapie w roli eksperta od show-biznesu. Sprawdzi się w nowej roli?

Kim jest Aleksander Sikora?

Aleksander Sikora urodził się 25 czerwca 1990 roku. Dziennikarz pochodzi z Krakowa, gdzie skończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po raz pierwszy pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" w 2016 roku. Występował w roli eksperta od życia gwiazd. 29-latek dotychczas był związany z telewizjami muzycznymi: 4fun.tv i VIVA Polska. Pracował też jako redaktor wideo w portalu plotek.pl, gdzie zajmował się przeprowadzaniem wywiadów z gwiazdami.

Aleksander Sikora pracował też w telewizji 4fun.tv