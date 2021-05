Eurowizja 2021: Reprezentantka Australii nie mogła pojawić się na konkursie, ale i tak zobaczyliśmy jej występ! 

Rafał Brzozowski jest już w Holandii, gdzie od kilku dni ćwiczy swój występ na Eurowizję 2021. Jego piosenka "The Ride" została wybrana przez Komisję ekspertów powołaną przez TVP. Kolejna fala krytyki spłynęła na artystę za sam utwór, w którym mało osób pokładało nadzieję. Norwescy eksperci występujący w programie "Adresse Rotterdam" ocenili osiem piosenek startujących w tegorocznym konkursie Eurowizji. Utwór Rafała ich zdaniem ma małe szanse na wygraną i umieścili go bowiem na jednym z ostatnich miejsc. Jak muzyk radzi sobie z tą krytyką i niewielką wiarą w jego powodzenie? Rafałowi może być coraz trudniej, konkurs tuż-tuż, a recenzje są coraz gorsze... Rafał Brzozowski o krytyce jego eurowizyjnej piosenki Artysta, dowiedziawszy się o opinii norweskich ekspertów, nieco się zasmucił. Mimo wszystko nie ma zamiaru się załamywać, przed nim jeszcze trochę pracy. W wywiadzie dla "Plejada.pl" muzyk przyznał, że stara się myśleć pozytywnie, przyznał także gorzko, że już przyzwyczaił się do krytyki jego osoby. Oczywiście zawsze jest to przykre, kiedy czyta się negatywne informacje na swój temat, ale ja się przyzwyczaiłem do tego. Czas robić swoje, czas po prostu się uśmiechnąć i nie przejmować tym. Teraz już nie ma momentu na to, żebym czytał krytyczne zdania bądź jakieś rankingi. Teraz trzeba wyjść na scenę i tę piosenkę jak najlepiej zaśpiewać. Dopiero to zweryfikuje. Poczekajmy do występu, dajmy szansę. Postaram się zrobić to najlepiej, jak potrafię - zapewnił. Rafał Brzozowski uznał bowiem, że musi skupić się na występie, a jego przepis na sukces, to po prostu bycie sobą, zresztą to właśnie radziła mu sama Edyta Górniak: Myślę, że trzeba być sobą i przygotować się do tego występu na 100 proc. pod...