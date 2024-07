Michał Szpak zajął 8. miejsce w konkursie Eurowizji w Szwecji! Gdyby ocena występu Szpaka zależała tylko od widzów, mielibyśmy trzecie miejsce! Ale ocena jury zaniżyła noty końcowe.

W Szwecji zastosowano w tym roku nowy system punktowania. A jakby wyglądała pozycja Polski w starym systemie? Okazuje się, że Michał Szpak zdobyłby dopiero 19. pozycję tylko z 49. punktami na koncie. Dlaczego? Już wyjaśniamy.

Do zeszłego roku jurorzy w każdym kraju przyznawali swoje noty, a widzowie, poprzez sms-y, swoje. Wszystko potem uśredniano i dopiero po tym ustalano listę 10 najlepszych wykonawców od danego kraju. To im przydzielano punkty od 1 do 8, 10 i dla najlepszego - 12. Punkty ze wszystkich krajów były sumowane i tak wyłaniano zwycięzców.

W tym roku na Eurowizji zrezygnowano z wyliczania średniej. Jurorzy z poszczególnych krajów przyznawali swoje punkty (1-8, 10 i 12), które były sumowane. Dopiero po pokazaniu całościowego wyboru jurorów, do ich punktów dokładano zsumowane już punkty z głosów publiczności. I to okazało się rewolucją. Np. Michał Szpak, który zdobył kilka głosów jury nagle wylądował z wynikiem 229 głosów! Dodanie głosów publiczności sprawiło też, że mocny faworyt jury - Australia, przegrała z Ukrainą. Zaskoczenie było duże. Trzeba też przyznać, że przy tym systemie mniej przewidywalny jest wygrany i napięcie utrzymywane jest do samego końca.

A oto całe zestawienie tego, jak wyglądałaby punktacja w starym systemie liczenia głosów. Polska i Michał Szpak byliby na miejscu 19., a Eurowizję wygrałaby Australia!

1. Australia – 320 punktów 2. Ukraina – 279 3. Rosja – 240 4. Bułgaria – 182 5. Francja – 166 6. Szwecja – 156 7. Armenia – 141 8. Litwa – 102 9. Belgia – 89 10. Holandia – 76 11. Łotwa – 75 12. Austria – 69 13. Włochy – 69 14. Węgry – 62 15. Serbia – 61 16. Azerbejdżan – 55 17. Gruzja – 55 18. Cypr – 52 19. Polska – 49 20. Hiszpania – 34 21. Izrael – 27 22. Wielka Brytania – 27 23. Chorwacja – 23 24. Malta – 18 25. Niemcy – 8 26. Czechy – 1

Dla porównania w nowym systemie punktacja i miejsca ułożyły się tak.

1. Ukraina – 534 2. Australia – 511 3. Rosja – 491 4. Bułgaria – 307 5. Szwecja – 261 6. Francja – 257 7. Armenia – 249 8. Polska – 229 9. Litwa – 200 10. Belgia – 181 11. Holandia – 153 12. Malta – 153 13. Austria – 151 14. Izrael – 135 15. Łotwa – 132 16. Włochy – 124 17. Azerbejdżan – 117 18. Serbia – 115 19. Węgry – 108 20. Gruzja – 104 21. Cypr – 96 22. Hiszpania – 77 23. Chorwacja – 73 24. Wielka Brytania – 62 25. Czechy – 41 26. Niemcy – 11

W takim razie czy głosowanie jurorów w ogóle jest potrzebne?

Michał Szpak w 61. konkursie Eurowizji poradził sobie znakomicie.

