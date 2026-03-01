Emilia Komarnicka zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w parze z jednym z najsłynniejszych tancerzy formatu, Stefano Terrazzino. Para od samego początku wywołała w sieci ogromne poruszenie. Wpis tancerki, opublikowany niedługo przed oficjalnym startem show, wiele wyjaśnia. Emocje uczestników tegorocznej edycji sięgają już zenitu.

Emilia Komarnicka w wielkich emocjach przed startem 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Jeszcze niedawno do sieci trafiło humorystyczne nagranie, na którym Stefano Terrazzino podsumowuje taneczne umiejętności Emilii Komarnickiej. Para ostatnio jest bardzo aktywna w swoich social mediach, prezentując fanom liczne materiały zza kulis prób do programu.

Najnowszy wpis Emilii Komarnickiej wyjawił jednak wprost, że celebrytka jest już bardzo podekscytowana rozpoczęciem kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przyznała, że na przed rozpoczęciem show pozostaje jej tylko zachować spokój i pozytywne nastawienie.

Zostaje już tylko wdech, wydech i dobry nastrój…i to jedyne o co będę ''walczyć''- żeby naprawdę doświadczać i dobrze się w tym czuć.@tanieczgwiazdami @stefanoterrazzino brzmi wpis Emilii Komarnickiej.

Komentarz uzupełniła również zabawnymi hashtagami, jak "mój partner już ma dość" oraz "bliżej niż dalej". Pod wpisem Emilii Komarnickiej nie zabrakło fali komentarzy wsparcia od internautów.

Team para numer 11

Trzymam kciuki. Będzie pięknie czytamy w komentarzach.

Kontrowersje wokół pary Komarnickiej i Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami"

Odkąd oficjalnie ogłoszono listę par "Tańca z Gwiazdami", Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino stanęli w ogniu krytyki. Wszystko przez ich długoletnią znajomość i wcześniejszą współpracę. Komarnicka i Terrazzino rozpoczęli zawodową relację już w 2023 roku, występując razem w spektaklu "Klucz", który oprócz teatralnych elementów zawierał taneczną choreografię. Dzięki temu para miała już solidne, wspólne przygotowanie taneczne, co według internautów było nieuczciwe wobec innych uczestników.

Dodatkowo sam Stefano Terrazino od lat słynie jako jeden z najlepszych tancerzy programu, wielokrotnie triumfując w "Tańcu z Gwiazdami". To wszystko wywołało wśród sympatyków formatu ogromne poruszenie.

A czy to fair? Znacie się od lat i jeszcze razem tańczycie w spektaklu…

Trochę dla mnie nie fair, powinni mieć innych partnerów tanecznych, takie moje zdanie. Wygrana mają jak w banku, bo długo ze sobą tańczą. pisali internauci.

Mimo to Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zdają się nie przejmować opiniami internautów. Oboje zaangażowali się w solidne przygotowania do programu, nie nastawiając się na zwycięstwo, lecz wyjątkowe doświadczenie. Ich pierwsze taneczne występy będziecie mogli zobaczyć już od 1 marca na antenie Polsatu.

