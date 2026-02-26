Stefano Terrazzino i Emilia Komarnicka to jedna z par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Już 1 marca rozpocznie się wielki start tanecznego show, na które czekają niemal wszyscy fani programu. Kilka dni przed otwarciem nowej edycji do sieci trafiło zaskakujące nagranie, które błyskawicznie rozgrzało internautów. Trudno uwierzyć, że sytuacja mogła wyglądać aż tak źle. Słowa Stefano Terrazzino zaskoczyły wszystkich.

Stefano Terrazzino podsumował Emilię Komarnicką tuż przed "Tańcem z Gwiazdami"

Na oficjalnym profilu Stefano Terrazzino oraz produkcji "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiło się humorystyczne nagranie, na którym tancerz w żartobliwy sposób podsumował Emilię Komarnicką. Niedawno uczestnicy pokazali, co dzieje się tuż przed rozpoczęciem "Tańca z Gwiazdami", a teraz w sieci pojawiło się kolejne zaskakujące nagranie. Na opublikowanym wideo widać, jak Emilia ćwiczy kroki taneczne, mocno skupiona na tym, by wypaść jak najlepiej. Nagranie opatrzono podpisem:

Kiedy postanowiłaś nagrać, jak trenujesz, i oznaczyłaś swojego partnera tanecznego.

Jak się okazuje, Terrazzino miał do tego nagrania kilka konkretnych i dość bezpośrednich uwag.

Emilka, a gdzie jest rama, a te kierunki? Możesz zgiąć te kolana w końcu, ile razy mam Ci powiedzieć, no tak teraz nawet nie wiesz gdzie jesteś, pamiętasz w ogóle choreografię? Dziecko we mgle... Słuchaj, ale powiedz, że tańczysz z kimś innym, bo tuż jest wstyd dla mnie, tak ty też jesteś para 11...powiedz, że jesteś 8 albo 7 cokolwiek, nie znacz mnie na Instagramie w ogóle, bo tak.. nie znam Cię wyliczał Terrazzino.

Fani "Tańca z Gwiazdami" reagują na nagranie Terrazzino i Komarnickiej

Oczywiście materiał miał charakter humorystyczny, jednak mimo to wywołał w sieci spore poruszenie. Internauci z rozbawieniem komentowali rolkę, pisząc wprost, że Stefano naprawdę "grubo poleciał" z tym nagraniem.

Oj Stef grubo poleciał

Dobre Stefano jest bombowy czytamy w komentarzach.

Rolkę komentowali nawet inni uczestnicy tegorocznej edycji. Wśród nich znalazł się Gamou Fall, a jego komentarz zdobył blisko 280 polubień.

Czy my wszyscy mamy jednego trenera? zapytał żarobliwie.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

