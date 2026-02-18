18. edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczyna się już 1 marca. Wszyscy uczestnicy ćwiczą pierwsze taneczne kroki, zwłaszcza że wielu z nich to początkujący tancerze. Kulisy prób zdradził znany tancerz Stefano Terrazzino. Okazuje się, że para zamierza zaskoczyć jurorów naprawdę trudnymi figurami tanecznymi!

Stefano Terrazzino i Emilia Komarnicka pokazują kulisy prób

Stefano Terrazzino to znany tancerz, który nie po raz pierwszy pojawi się na parkiecie "Taniec z Gwiazdami". Dla Emilii Komarnickiej będzie to jednak debiut w tym programie. Jak się okazuje, Stefano nie stosuje taryfy ulgowej wobec swojej tanecznej partnerki. Na Instagramie pochwalił się kulisami prób, pokazując, jak skomplikowane figury taneczne ćwiczy z Emilią. Zdecydowanie nie ma z nim lekko!

Czasami dużo wody musi upłynąć zanim złapiesz nurt... napisała Emilia, pokazując kulisy prób ze Stefano.

Na opublikowanej relacji widać, jak skupiony Stefano uczy Emilię bardzo trudnej pozy tanecznej. Mimo widocznego przerażenia Emilia nie zamierza się poddawać.

Kontrowersje wokół udziału Terrazzino i Komarnickiej w "TzG"

Mimo radości z udziału w tanecznym show, Stefano i Emilia spotkali się z falą kontrowersyjnych opinii. Wielu internautów zarzucało im, że ich wspólne doświadczenie taneczne zdobyte podczas prób do spektaklu daje im przewagę względem innych uczestników.

Choć mogłoby się wydawać, że komentarze ostudzą zapał Stefano i Emilii, para skupiła się na przygotowaniach, by zaprezentować jak najlepsze show. W rozmowie z Plejadą Komarnicka odpowiedziała na kontrowersje, mówiąc wprost.

Te kontrowersje są zawsze i rozumiem, że one są hot - przy nas są takie kontrowersje, a przy kimś innym są inne kontrowersje, żeby się koło kręciło. Stefano dostał propozycję od tego programu, ja też. Produkcja chyba uznała, że po co wyważać otwarte drzwi wyznała tancerka.

Skoro się znamy, skoro się czujemy, skoro się bardzo lubimy i mamy podobne poczucie humoru, to po prostu wierzymy, że razem dostarczymy super jakość dla państwa, że to będzie poruszający was taniec, nie nas i tyle dodała, wyrażając szczerą sympatię wobec Stefano.

Relacja Stefano Terrazzino, fot. Instagram@stefanoterrazzino

