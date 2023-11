Reklama

Niestety, Polsce nie udało się wejść do finału Eurowizji 2018! Gromee i Lukas Meijer podczas drugiego półfinału Eurowizji w Lizbonie zaprezentowali utwór "Light me up". I choć porwali publiczność do tańca, nie dało się nie zwrócić uwagi na wokal Lukasa, który po prostu zawiódł. W sieci nie brakuje komentarzy, że to właśnie przez jego fałsze Polsce nie udało się wejść do finału.

Występ Polski na Eurowizji 2018!

Polacy na scenie zaprezentowali się z numerem 11. Ich awans do wielkiego finału wydawał się oczywisty - nasz kraj znajdował się w połowie stawki w rankingach bukmacherów. Co więcej - sam utwór "Light me up" zdobył ponad 10 milionów wyświetleń na YouTubie, co porównując do innych tegorocznych uczestników konkursu, było jednym z najwyższych wyników. Niestety, Polska przepadła w głosowaniu jurorów i widzów. Czy to za sprawą wokalu Lukasa? Nie da się ukryć, że w górnych partiach Szwed bardzo fałszował, co odbiło się na wyniku. Co piszą internauci? Zdania są podzielone. Jedni uważają, że to bardzo niesprawiedliwie, że Polska nie awansowała do finału, ponieważ piosenka była świetna, inni - że może utwór był dobry, ale wokalnie wypadło to bardzo źle:

Jestem zawiedziona, że Polska nie jest w finale Fałsz na fałszu... Najlepsi z tych, którzy się nie zakwalifikowali Okropny wokal, ale świetna piosenka. On nie powinien śpiewać! Nie wiedziałem, że Polska ma tak świetną piosenkę! Szkoda, że Lukas nie radzi sobie z wysokimi tonami, bo piosenka jest naprawdę fajna Myślę, że powinniśmy się skupić nie tylko na wokalu, ale i samym występie

Występ Polski na Eurowizji 2018:

Dla porównania - występ Gromee'go i Lukasa Meijera na polskich preselekcjach:

Do wielkiego finału w drugim półfinale zakwalifikowali się:

Serbia

Mołdawia

Węgry

Ukraina

Szwecja

Australia

Norwegia

Dania

Słowenia

Holandia

Kolejność startowa w wielkim finale Eurowizji 2018 - bez Polski!

1. Ukraina Mélovin – Under The Ladder

2. Hiszpania Amaia & Alfred – Tu canción

3. Słowenia Lea Sirk – Hvala Ne!

4. Litwa Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old

5. Austria Cesár Sampson – Nobody But You

6. Estonia Elina Nechayeva – La Forza

7. Norwegia Alexander Rybak – „That’s How You Write a Song”

8. Portugalia Cláudia Pascoal – O Jardim

9. Wielka Brytania SuRie – Storm

10. Serbia Sanja Ilić & Balkanika – „Nova deca”

11. Niemcy Michael Schulte – „You Let Me Walk Alone”

12. Albania Eugent Bushpepa – Mall

13. Francja Madame Monsieur – Mercy

14. Czechy Mikolas Josef – Lie To Me

15. Dania Rasmussen – Higher Ground

16. Australia Jessica Mauboy – We Got Love

17. Finlandia Saara Aalto – Monsters

18. Bułgaria Equinox – Bones

19. Mołdawia DoReDos – My Lucky Day

20. Szwecja Benjamin Ingrosso – Dance You Off

21. Węgry AWS – Viszlát nyár

22. Izrael Netta – Toy

23. Holandia Waylon – Outlaw in ‚Em

24. Irlandia Ryan O’Shaughnessy – Together

25. Cypr Eleni Foureira – Fuego

26. Włochy Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

