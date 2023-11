Reklama

Brak awansu Polski do wielkiego finału Eurowizji 2018 to niemałe zaskoczenie dla wszystkich fanów zarówno konkursu jaki i samego Gromee'go - naszego tegorocznego reprezentanta. Mamy pierwszy komentarz muzyka, którego udzielił w rozmowie z Maciejem Mazańskim z "Dobry Wieczór Europo". Jak tłumaczy porażkę? Co zawiniło? Dlaczego się nie udało?

Gromee tłumaczy porażkę: Były problemy techniczne!

Gromee i Lukas Meijer na scenie zaprezentowali utwór "Light me up". Kompozycja została świetnie przyjęta przez fanów, jednak nie wokal Szweda. W sieci nie brakuje opinii, że to właśnie przez fałsze Lukasa Polska nie przeszła dalej. Co zaś na ten temat mówi sam Gromee? Na samym początku wywiadu Gromala podziękował wszystkim za wsparcie:

Obecność Polaków na widowni, dziennikarzy z Polski, jestem uradowany, szczęśliwy, że potrafimy się jednoczyć. Zabrakło dzisiaj siły, czasami jest tak, że nie można wygrywać. Nie wchodzę do finału, ale udaje mi się osiągnąć coś o czym marzyłem kiedyś, żeby wyprodukować utwór który będzie grany w wielu krajach... Trzeba przyznać się, że nie wchodzę finału, trzeba umieć przegrywać. Trzeba podnieść głowę i powiedzieć szczerze, że coś poszło nie tak. Z drugiej strony Eurowizja to jest tak dużo różnych czynników, to jest konkurs nieprzewidywalny. My mamy trzy minuty, potem ludzie głosują parę minut, jurorzy...

Gromee pogratulował innym artystom, którzy awansowali do finału:

Zupełnie szczerze - gratuluje wszystkim, którzy przeszli do finału, kibicuję mocno piosenkom, których jestem fanem. Najważniejsze jest to, że miałem wsparcie od fanów, fanów Eurowizji, dzisiaj widzę, że nadal są ze mną. Oczywiście będą hejterzy, pozdrawiam ich, ale w życiu są ważniejsze rzeczy niż konkurs Eurowizji. [...] Chciałbym, żeby za rok w Polsce z jeszcze większą mocą zorganizować eliminacje, marzy mi się, żeby ludzie w to zaangażowali, żeby ktoś coś zrobił, żebyśmy uruchomili eurowizyjną machinę. Chciałbym w Polsce, żeby Polacy dobrze myśleli o Eurowizji.

Co więc poszło nie tak? Artysta zaznaczył, że podczas ich występu były problemy techniczne! Jego ekipa na razie bada sprawę, ale jak zaznacza, nikt nie ma pretensji do organizatorów:

Staram się nie mówić o problemach technicznych, niedawno zeszliśmy, ze sceny. Ale problemy techniczne były podczas występu, nie odpaliła nam się scena, ta scena miała inaczej wyglądać. Ja niewiele pamiętam, ale wiem, że pewne rzeczy, które miała dziać na scenie, nie zadziałały. Dostaliśmy przepraszam do ekipy technicznej, oni nie wiedzą sami co się stało, co się wydarzyło. Jednak złego słowa na temat tej ekipy nie powiem, jeszcze sobie to sami sobie posprawdzamy - przekonuje Gromee!

Zauważyliście problemy podczas występu Polski? A może nie o problemy chodziło, tylko o ten nieszczęsny wokal?

Pełny wywiad z artystą po Eurowizji 2018.

Występ Polski na Eurowizji 2018!

Finał Eurowizji - 12 maja, kto wystąpi?

Finał odbędzie się 12 maja, oczywiście bez Polski, z udziałem 26 państw:

1. Ukraina Mélovin – Under The Ladder

2. Hiszpania Amaia & Alfred – Tu canción

3. Słowenia Lea Sirk – Hvala Ne!

4. Litwa Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old

5. Austria Cesár Sampson – Nobody But You

6. Estonia Elina Nechayeva – La Forza

7. Norwegia Alexander Rybak – „That’s How You Write a Song”

8. Portugalia Cláudia Pascoal – O Jardim

9. Wielka Brytania SuRie – Storm

10. Serbia Sanja Ilić & Balkanika – „Nova deca”

11. Niemcy Michael Schulte – „You Let Me Walk Alone”

12. Albania Eugent Bushpepa – Mall

13. Francja Madame Monsieur – Mercy

14. Czechy Mikolas Josef – Lie To Me

15. Dania Rasmussen – Higher Ground

16. Australia Jessica Mauboy – We Got Love

17. Finlandia Saara Aalto – Monsters

18. Bułgaria Equinox – Bones

19. Mołdawia DoReDos – My Lucky Day

20. Szwecja Benjamin Ingrosso – Dance You Off

21. Węgry AWS – Viszlát nyár

22. Izrael Netta – Toy

23. Holandia Waylon – Outlaw in ‚Em

24. Irlandia Ryan O’Shaughnessy – Together

25. Cypr Eleni Foureira – Fuego

26. Włochy Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

