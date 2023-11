1 z 4

Choć od chrzcin księcia Louisa minął już ponad tydzień, zdjęcie rodziny królewskiej wykonane zaraz po ceremonii, wciąż budzi wiele emocji. I to z kilku powodów. Po pierwsze dziwił brak królowej Elżbiety, która nie pojawiła się na chrzcinach z powodu obowiązków, a po drugie fakt, że księżna Sussex trzyma swojego męża za ramię. To rzadki widok w rodzinie królewskiej, ponieważ jej członkowie zazwyczaj nie okazują sobie publicznie uczuć. Meghan słynie z tego, że w przeciwieństwie do Kate, nie zawsze trzyma się tej zasady, dlatego na zdjęciu rodzinnym również pozwoliła sobie na trochę czułości wobec męża. Tym razem będzie jej to jednak wybaczone, bowiem zdjęcie to tylko pamiątka rodzinna, a nie oficjalna wizyta.

A jak zdjęcie rodziny królewskiej ocenił ekspert od mimiki twarzy? Co powiedział na temat poszczególnych członków rodziny? Zobacz kolejny slajd!

