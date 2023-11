Thomas Markle znów jest aktywny w mediach! Przed ślubem jego córki Meghan z księciem Harrym, Thomas chętnie udzielał wywiadów i relacjonował swoją podróż do Londynu. Kilka dni przed ślubem wyszło na jaw, że Thomas Markle otrzymał wynagrodzenie od mediów za opowiadanie o Meghan i pokazywanie jej prywatnych zdjęć. Rodzina królewska była wściekła, Thomas Markle nie zniósł krytyki i tuż przed ślubem przeszedł zawał serca, z powodu którego ostatecznie nie pojawił się na ślubie córki. Teraz znów udziela wywiadów na temat księżnej Sussex. Thomas Markle pojawił się przed kamerami gazety "The Sun". Ojciec Meghan Markle powiedział, że aktorka po ślubie z księciem Harry'm została od niego odizolowana i nie może z nią utrzymywać kontaktu.

Ojciec Meghan Markle twierdzi, że jego córka cierpi, nie jest sobą i żyje pod presją.

- Widziałem jej uśmiech przez lata. Znam jej uśmiech. Nie podoba mi się ten, który widzę teraz. To nawet nie jest sceniczny uśmiech - to uśmiech bólu. To mnie naprawdę martwi - mówił Thomas Markle w rozmowie z "The Sun".