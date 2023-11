Reklama

Dobra passa w życiu Edyty Herbuś trwa! Aktorka zagrała m.in. u Marka Koterskiego w filmie "7 uczuć", a ostatnio można ją było zobaczyć także w jury show Polsatu "World of Dance", w którym oceniała umiejętności profesjonalnych tancerzy. W wywiadzie, jakiego udzieliła magazynowi "Flesz", Herbuś przyznała, że dojrzała do zmian – także w miłości! Czy to znaczy, że Edyta planuje ślub ze swoim partnerem Piotrem Bukowieckim?

Tancerka i producent telewizyjny spotykają się od półtora roku. Niedawno prasa spekulowała nawet, że Edyta i Piotr wzięli w tajemnicy ślub, bo na ich palcach pojawiły się... obrączki! Ale gwiazda zdementowała te plotki. Nie da się jednak ukryć, że udało jej się zbudować szczęśliwy związek. Czy założy z nim rodzinę?

Tworzymy ją, dbając o siebie każdego dnia. Ostatnio nawet ta rodzina nam się powiększyła, bo od trzech miesięcy mieszka razem z nami Tuwim – psiak, którego wzięliśmy ze schroniska Na Paluchu. Jest wielką miłością i naszą, i Melchiora – syna Piotra. Nawet moja spokojna do tej pory suczka Stokrotka rywalizuje z Tuwimem o nasze względy i pokazuje, że też ma charakterek - powiedziała "Fleszowi" Edyta.

Czy Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki wezmą ślub?

Czerpię z życia garściami. Kocham, jestem kochana i jest mi dobrze tak, jak jest. Ale... nigdy nie mówi nigdy! – przyznała Herbuś.

Jesteś ciekaw, jak Edyta Herbuś podsumowuje siebie jako jurorkę "World of Dance"? I jakie największe marzenie swojej babci udało jej się spełnić? To wszystko przeczytasz w nowym "Fleszu".

Edyta Herbuś sprawdziła się w roli jurorki "World of Dance".

Edyta jest szczęśliwie zakochana w Piotrze Bukowieckim.

