To nagranie to prawdziwy hit! 11-letnia Edyta Herbuś i Tomasz Barański tańczą na obozie tanecznym! Edyta Herbuś przez wiele lat odnosiła ogromne sukcesy jako tancerka, a teraz sama odkrywa nowe talenty w programie "World of Dance Polska", w którym jest jurorką. A jak początki własnej przygody z tańcem wspomina Edyta?

Niesamowicie żywe nadal są te wspomnienia. To był mój pierwszy obóz taneczny szkoły „Step by step” – Selpia 1992, a ja byłam po raz pierwszy w życiu zakochana…nie tylko w tańcu ;) - przyznaje jurorka show Polsatu.

Musicie zobaczyć nagranie z 1992 roku! Poznajecie Edytę Herbuś i Tomka Barańskiego? Przypominamy również, że nowy odcinek show "World of Dance" będziecie mogli zobaczyć już najbliższy piątek o godzinie 20:05 w Polsacie!

Edyta Herbuś w dzieciństwie.