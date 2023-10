Edyta Górniak znów jest na językach, ale nie za sprawą muzyki, zaś swoich poglądów. Gwiazda jakiś czas temu podczas jednego z koncertów TVP zerwała plakat z nakazem noszenia maseczek przyklejony przy garderobach wykonawców. Nagranie obiegło całą Polskę i wzbudziło niemałe kontrowersje. Co o tym skandalu z udziałem Edyty sądzi jej przyjaciel, Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski od kilku miesięcy przyjaźni się z Edytą Górniak - piosenkarka była dla niego wielkim wsparciem podczas Eurowizji 2021 na której występował. Plotkowano nawet o ich romansie, choć już dziś wiadomo, że to tylko przyjaźń. Na ramówce TVP poprosiliśmy Rafała o komentarz w sprawie zachowania Edyty na koncercie. Czy uważa, że Górniak słusznie zrywała plakaty z nakazem noszenia maseczek?

Edyta ma swoje przekonania i każde przekonania trzeba szanować. Ona jako moja przyjaciółka, to ja jej przekonania rozumiem i rozumiem, to co robi. Ale gdybym ja miał to zrobić, to...