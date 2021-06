Jednak razem? Edyta Górniak i Rafał Brzozowski mają wspólne plany na wakacje!

W życiu Edyty Górniak zaszło ostatnio wiele zmian! Wokalistka przeprowadziła się w góry, gdzie kupiła dom, podobno planuje też unieważnienie ślubu kościelnego... W rozmowie z "Fleszem" gwiazda zdradziła, dlaczego właśnie teraz zdecydowała się na życiową rewolucję. Gdy Edyta Górniak postanowiła ponownie zasiąść w fotelu jurorskim w 11. edycji show „The Voice of Poland” , znów zrobiło się o niej głośno. Gwiazda gościła w programach telewizyjnych, chętnie udzielała wywiadów przed kamerą. We wrześniu, tuż po nagraniach pierwszych odcinków programu, artystka niespodziewanie zniknęła. Okazało się, że wyprowadziła się z Warszawy i zamieszkała nieopodal Zakopanego, gdzie kupiła dom. Co więcej, zapowiedziała, że odcina się od show-biznesu, a swoje profile w social mediach oddaje w ręce współpracowników. Pojawiły się też informacje, że 10 lat po rozwodzie z Dariuszem K. wokalistka zdecydowała się ubiegać o unieważnienie ślubu kościelnego z byłym mężem. Wygląda na to, że to dopiero początek wielkich zmian w życiu Edyty... Edyta Górniak unieważni ślub kościelny z Dariuszem K.? Informacja o tym, że Górniak chce unieważnić małżeństwo , pojawiła się po raz pierwszy sześć lat temu, gdy Dariusz K. trafił do aresztu. Przypomnijmy, muzyk przebywał w więzieniu trzy lata po tym, jak śmiertelnie potrącił na pasach 63-letnią kobietę, kierując samochodem pod wpływem narkotyków. Czy rzeczywiście niemal dekadę po rozwodzie cywilnym Edyta teraz chce doprowadzić tę sprawę do końca? To prawda, mogłabym takie unieważnienie uzyskać, ale w obecnych czasach nie miałoby to dla mnie żadnej wartości – mówi w rozmowie z „Fleszem” Górniak. Dziś ani piosenkarka, ani 16-letni Allan nie mają z Dariuszem K. kontaktu . Mimo...