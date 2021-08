Edyta Górniak szokuje za kulisami koncertu! Tak artystka walczy z nakazem noszenia maseczek

Wygląda na to, że już w najbliższych dniach nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej zostanie zniesiony, bądź znacząco zmieniony. Zapowiedział to w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzisiaj lub jutro poinformujemy o tym wspólnie z premierem - powiedział w radiu Tok FM minister. Kiedy nakaz zniknie i czy we wszystkich województwach? Okazuje się, że z tym może być różnie. Wiadomo natomiast, że decyzja ma być ogłoszona równocześnie z decyzją o zwiększeniu limitu osób na weselach. Zobacz także: Rząd znosi kolejne ograniczenia: wiadomo już, co z weselami! Co zapowiedział minister Szumowski? Co z nakazem noszenia maseczek? Jak mówi minister Szumowski, być może w części województw nakaz będzie obowiązywał dłużej niż w innych. W wielu województwach wskaźnik zakażania się wzajemnego spada. Największym problemem są ogniska na Śląsku. Może więc być przesunięcie w czasie, co do niektórych województw. Mamy trzy województwa, w których wskaźnik R jest około jedności - mówił w Tok FM Wskaźnik R to tzw. współczynnik reprodukcji wirusa. Jeśli R jest mniejsze niż 1 to znaczy, że epidemia hamuje. Wcześniej minister Szumowski mówił, że nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywał do momentu wynalezienia szczepionki na koronawirusa . Choć prace trwają na całym świecie, szczepionki nadal nie ma, dlaczego więc zakaz znosi? Predykcje mieliśmy znacznie, znacznie gorsze, mamy sytuację bezpieczniejszą niż sądziliśmy - stwierdził minister. W tym tygodniu prawdopodobnie poznamy też datę kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Zobacz także: Edyta Górniak wyzywa ministra zdrowia do publicznej debaty! "Może zmieni Pan zdanie tak jak w temacie maseczek"...