Edyta Górniak zaprosi rodzinę do USA. Gwiazda postanowiła zaplanować wycieczkę do Los Angeles dla swojej matki, ojczyma i matki chrzestnej Allana, donosi "Fakt". Wyjazd będzie miał miejsce wiosną, kiedy uruchomione zostaną bezpośrednie loty z Polski do Los Angeles. Gwiazda chce pokazać rodzinie swoje amerykańskie życie. Oczywiście diwa weźmie na siebie wszystkie koszty związane z wycieczką.

Edyta Górniak zaprasza matkę i ojczyma do USA

Edyta Górniak sukcesywnie odbudowuje relacje ze swoją rodziną. Po wielu trudnych latach, teraz wszystko wraca do normy. Piosenkarka zaprosiła matkę oraz ojczyma na święta Bożego Narodzenia oraz sylwestra do wynajętego domu na Podhalu. Teraz pora na kolejny krok. Mama Edyty oraz jej ojczym będą mieli okazję przekonać się, jak Edyta Górniak i Allan żyją w Stanach Zjednoczonych. Będzie to kolejny etap w pogłębianiu relacji w rodzinie piosenkarki. Wszystko jest na dobrej drodze! Edyta Górniak najpierw przebaczyła krzywdy z dzieciństwa matce Grażynie Górniak-Jasik, a w sierpniu 2016 roku - również ojczymowi Zdzisławowi Jasikowi. Niedawno piosenkarka zaczęła nawet nazywać ojczyma "tato". Teraz przed rodzicami artystki wyprawa życia! Zobaczą na własne oczy Los Angeles. Czekamy na fotki z rodzinnego spotkania!

Teraz gwiazda zamierza zaprosić rodzinę w odwiedziny do Los Angeles.