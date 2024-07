1 z 5

Dla Edyty Górniak i jej syna to były najcudowniejsze święta od lat. Gwiazda wigilię spędziła jeszcze w Warszawie, gdzie uczestniczyła czynnie w Pasterce, czytając Pismo Święte na mszy, ale potem przeniosła się z Allanem do Zakopanego, a dokładnie do Kościeliska. Tam miło spędzała czas razem z mamą Grażyną Górniak-Jasik i swoim ojczymem Zdzisławem Jasikiem, z którym pogodziła się w sierpniu tego roku! Sylwester też spędzili rodzinnie - zaraz po występie z całą rodziną świętowali Nowy Rok 2017. Edyta Górniak pokazała zdjęcia z rodzinnego spotkania.

Allan spędził sylwestra w Krakowie z przyjaciółmi, a Edyta w Zakopanem na najlepiej oglądanym sylwestrze i z rodziną. Artystka jeszcze jest w Polsce i cieszy się polska zimą.

Zobaczcie więcej zdjęć w galerii! Zazdrościcie Edycie tak spędzonego sylwestra?

