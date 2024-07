Edyta Górniak wyleciała do Nowego Jorku! Artystka zamieściła na Instagramie zdjęcie z pięknym widokiem, a fani zaczęli dopytywać, dokąd się udała ich idolka. Jak udało dowiedzieć się Party.pl Edyta Górniak wyjechała do USA, aby doszlifować swoją eurowizyjną piosenkę "Grateful", nad którą wokalistka pracowała w studiu w Krakowie. Wersja, którą fani usłyszeli 14 lutego na koncercie w Krakowie, to tylko namiastka tego, co artystka przyszykowała na koncert eliminacyjny 5 marca. Ostateczne brzmienie fani Eurowizji i Górniak będą mogli usłyszeć dzisiaj o 20 w radiu RMF FM. Czy gwiazda ma szansę reprezentować Polskę podczas festiwalu w Szwecji? Z pewnością jest mocną konkurencją dla pozostałych wokalistów.

Ten okres jest dla Edyty bardzo pracowity. Artystka mocno skupiła się na nagraniu singla "Grateful", który fani już pokochali. I przygotowuje się do koncertu eliminacyjnego, w którym będzie mierzyła się z innymi artystami. Wśród nich m.in. Margaret, Michał Szpak, Dorota Osińska czy Natalia Szroeder. To jednak nie wszystko! 15 kwietnia Górniak zaśpiewa na gali Boxing Night 12! To nie lada wyzwanie dla piosenkarki, ponieważ występ odbędzie się na ringu.

Kibicujecie Edycie Górniak na Eurowizji?