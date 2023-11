To już pewne! Po dwóch latach pobytu w Stanach Zjednoczonych Edyta Górniak wraca do Polski! Prawdopodobnie już na stałe! Jak czytamy w najnowszym "Feszu", wokalistka podjęła tę decyzję ze względu na syna Allana!

Edyta zrobiła to ze względu na Allana, który wiercił jej dziurę w brzuchu już od kilku miesięcy. Marzył, by wrócić do kraju i rozpocząć tu naukę w szkole wojskowej, dlatego tak namawiał mamę na przeprowadzkę - zdradził w rozmowie z "Fleszem" znajomy gwiazdy.