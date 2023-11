Edyta Górniak znów zaskoczyła fanów! Pokazała im, jak spędza wolny czas z synem i Mateuszem! Po obejrzeniu, pojawi się uśmiech na Waszych twarzach. Górniak nie miała szczęścia do facetów. Odkąd przeprowadziła się do Los Angeles, partnerzy często nie rozumieli, że bardzo ważna jest dla niej praca i nie ma zbyt wiele wolnego czasu - żyła, podróżując pomiędzy kontynentami. Nauczona doświadczeniem, tym razem postanowiła to zmienić. Kiedy poznała przystojnego kierowcę rajdowego - Mateusza, stwierdziła, że czas pakować walizki i wrócić, może nie na stałe, ale jednak na dłuższy czas do Polski.

Tak też się stało i niemal codziennie paparazzi dostarczali mediom zdjęcia ze wspólnych spotkań zakochanych! Po pewnym czasie, pojawił się jednak tajemniczy post na Instagramie...

Kiedy wokalistka opublikowała w social mediach niepokojący cytat, fani przerazili się, że to koniec sielanki! Edyta często dzieliła się swoimi głębokimi przemyśleniami po rozstaniach, w związku z czym wszystko wskazywało na to, że i tym razem przeżyła zawód miłosny! Jednak po obejrzeniu jej najnowszego nagrania na Instagramie nie mamy wątpliwości, że był to fałszywy alarm! Artystka śmieje się i tańczy z ukochanym Mateuszem! Ewidentnie widać, że bardzo się kochają i oboje są niezwykle szczęśliwi!

