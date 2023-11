Reklama

Miłość między mamą a córką bywa silna, ale często też skomplikowana. Tak właśnie było w przypadku Edyty Górniak i Grażyny Jasik. Nie rozmawiały ze sobą aż 9 lat! Dopiero przed trzema laty gwiazda przyjeżdżając do Opola na swój jubileuszowy koncert postanowiła wyciągnąć rękę do zgody. Od tamtego czasu ich kontakty odżyły, a wręcz się zacieśniają. Jak czytamy w najnowszym „Party" Edyta niedawno udowodniła, że mama jest dla niej najważniejsza. Kiedy Grażyna Jasik znalazła się w szpitalu z podejrzeniem udaru, gwiazda przerwała nagrania do „The Voice Kids" i przyjechała natychmiast do Opola. Mama ponoć „wyzdrowiała" na sam widok córki.

Poczuła się lepiej, gdy tylko zobaczyła Edytę. Jej wsparcie jest czymś, na co czekała od wielu lat – mówi „Party” znajoma rodziny.

Relacje między Edytą, a jej mamą skomplikowały się w czasie, gdy gwiazda była żoną Dariusza Krupy. Kilka lat temu pojawił się w ich życiu szantażysta, który posiadał nagranie kompromitujące Edytę. Dotyczyło ono przeszłości piosenkarki i rzekomo związek z tym miał mieć... jej ojczym. O tym, jak była prawda czytaj w najnowszym numerze magazynu „Party".

Od trzech lat Edyta Górniak ma znowu kontakt z mamą Grażyną Jasik

Mama Edyty poznała jej nowego chłopaka Mateusza w szpitalu. Przywiózł ją razem z Allanem do Opola.

