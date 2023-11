Dziękuję ci Boże za danie mi syna, bo mam powód, by żyć, być mądrą i silną. Dziękuję ci za muzykę, bo dzięki niej czasem mogę być bliżej ciebie. Dziękuję ci za kontakty z ludźmi, bo możemy dzielić się magią i czasem zbliżać do siebie. Dziękuję ci za silne zmysły, dzięki którym mogę doceniać każdy moment mojej podróży. Ale Panie Boże, proszę, nigdy więcej miłości do mężczyzny. Nigdy więcej zaufania. Mam dość - pisze Edyta Górniak.