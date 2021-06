Występ Edyty Górniak podczas koncertu na cześć Krzysztofa Krawczyka nie przypadł do gustu niektórym fanom. Jak zatem sama gwiazda skomentowała swój wykon? "To był muzyczny pogrzeb Krzysztofa"

Edyta Górniak w minioną niedzielę, 30 maja, wystąpiła podczas koncertu „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - the best of Krzysztof Krawczyk” w Opolu. Niestety, występ artystki nie przypadł do gustu niektórym słuchaczom, którzy stwierdzili, że jej wersja utworu "Trudno tak", nie oddała ducha piosenki i była zbyt udziwniona. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze od niezadowolonych fanów.

Teraz sama Edyta Górniak zdecydowała się odnieść do swojego występu i zamieściła długi komentarz na swoim Instagramie. Co napisała? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Dlaczego Edyta Bartosiewicz nie wzięła udziału w koncercie TVP z hitami Krzysztofa Krawczyka?

Edyta Górniak o swoim występie w Opolu

Podczas koncertu w Amfiteatrze w Opolu, wystąpiło wielu znamienitych artystów, między innymi Sylwia Grzeszczak, Maryla Rodowicz, Piotr Kupicha, czy wspomniana już Edyta Górniak. Był to muzyczny hołd dla Krzysztofa Krawczyka, który odszedł na początku kwietnia tego roku. Na to muzyczne wydarzenie czekało wielu fanów, jednak po jego zakończeniu, pojawiła się krytyka niektórych wykonów. Niektórym słuchaczom nie spodobał się występ między innymi Edyty Górniak, która wykonała utwór "Trudno tak", w swojej własnej interpretacji.

Pomimo krytyki, która spadła na artystkę, ona sama skupia się jednak na pozytywnych opiniach na temat jej występu. W swoim wpisie na Instagramie, podziękowała za ciepłe słowa.

Dziękuję Kochani Moi za przepiękne Wasze słowa pisane Sercem i za tak empatyczny odbiór mojego pożegnania z uwielbianym, wspaniałym Artystą - Krzysztofem Krawczykiem - zaczęła gwiazda.

W dalszej części wpisu piosenkarka tłumaczy, że ten występ miał dla niej ogromne znaczenie. Nie był to dla niej tylko koncert, który miał dostarczyć rozrywki, a jak sama określiła, był to "muzyczny pogrzeb Krzysztofa Krawczyka i ostatni dialog z nim".

To nie był dla mnie koncert. Tym bardziej koncert komercyjno-rozrywkowy. To był Muzyczny pogrzeb Krzysztofa .. Ostatni Nasz dialog z Nim. Czułam Jego obecność i trudno było skupić myśli na czymkolwiek. Trudny także był dla mnie kontrast pomiędzy radością Widowni ze spotykania z Nami, a smutkiem i wciąż świeżą Żałobą najbliższej Rodziny Krzysztofa.. Każdy pożegnał Go tak, jak czuł i tak jak potrafił.. Wystąpienie dla mnie wyłącznie w symbolice Ukłonu dla Niego - dodała.

A Wam, jak podobał się występ gwiazdy? Interpretacja i wykonanie utworu "Trudno tak" przez Edytę Górniak trafiło do Waszych serc, czy jednak zgadzacie się z opinią krytycznych fanów? Poniżej możecie przeczytać cały komentarz gwiazdy.

Instagram/Edyta Górniak

Nie tylko Edyta Górniak musiała zmierzyć się z ostrymi komentarzami po koncercie z utworami Krzysztofa Krawczyka. Krytyka spadła również na Natalię Kukulską - część fanów stwierdziła, że artystka za bardzo zmieniła utwór "To co dał nam świat". Jak się jednak okazało, piosenkarka zrobiła to świadomie, ponieważ oryginalna aranżacja utworu, nie jest jej muzycznie bliska:

Z pełną odpowiedzialnością, zakładając, że mój wybór będzie dla pewnej grupy odbiorców kontrowersyjny, poprosiłam wspaniałego Tomka Szymusia o filmową, melancholijną aranżację utworu “To co dał nam świat” bo oryginalna odsłona tej kompozycji przywołująca greckie czy romskie skojarzenia jest na skrajnym biegunie moich upodobań i estetyki - napisała Natalia Kukulska po krytycznych komentarzach od internautów.

Archiwum TVP

Interpretację Edyty utworu "Trudno tak" skomentowała również sama Edyta Bartosiewicz. Który występ podczas koncertu „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - the best of Krzysztof Krawczyk” podobał się Wam najbardziej? Może jednak to Edyta Górniak podbiła Wasze serca?