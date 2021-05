Edyta Górniak zmasakrowała utwór Krzysztofa Krawczyka?! "Tak zepsuć taką piękną piosenkę". Zgadzacie się?

W niedzielę, 30 maja TVP pokazała widowisko muzyczne, na które czekało wielu fanów polskiej muzyki. Podczas koncertu „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - the best of Krzysztof Krawczyk” w Opolu, wystąpiła cała plejada gwiazd, w tym Edyta Górniak. Jednak jej wykonanie utworu "Trudno tak" w opolskim Amfiteatrze spotkało się jednak z ogromną krytyką widzów. Niektórzy fani twierdzą, że gwiazda totalnie zepsuła charakter i piękno tej piosenki. Dlaczego tak uważają? Sprawdźcie szczegóły.

Występ Edyty Górniak skrytykowany przez internautów

Wielu znamienitych artystów wystąpiło w minioną niedzielę na koncercie w Amfiteatrze w Opolu, podczas którego mogliśmy usłyszeć znane i lubiane utwory Krzysztofa Krawczyka. Był to muzyczny hołd dla artysty, który zmarł na początku kwietnia tego roku. Na scenie mogliśmy zobaczyć między innymi Rafała Brzozowskiego, Piotra Kupichę, Marylę Rodowicz, Sylwię Grzeszczak czy Edytę Górniak. I właśnie występ tej ostatniej artystki wywołał duże emocji - niestety, w większości nie są one pozytywne.

Gwiazda wykonała utwór "Trudno tak", który Krzysztof Krawczyk nagrał razem z Edytą Bartosiewicz. Jest to jedna z najbardziej znanych i lubianych przez fanów piosenek z repertuaru zmarłego wokalisty. Niestety, zdaniem wielu internautów, nowy aranż utworu i samo wykonanie Edyty Górniak, kompletnie nie oddały ducha tej piosenki. Na wokalistkę spadła lawina krytyki.

- Ale skrzywdziła ten utwór🙄 dramat - Masakra 😱😱 - Wszystko Ok, ale nie ta Edyta!!!!! To powinna śpiewać Edyta Bartosiewicz i tylko ona. Z całym szacunkiem ale wersja okropna.... Nie wiem kto zrobił taki aranż piosenki... - Tak zepsuć taką piękną piosenkę... - Jak zwykle przesadziła... Masakra! - czytamy w serwisach społecznościowych.

Oczywiście w sieci pojawiły się również pochlebne opinie na temat występu gwiazdy, którym akurat taka wersja utworu bardzo się spodobała. A wy, co myślicie na temat wykonu Edyty Górniak? To był dobry występ, czy jednak aranżacja piosenki rzeczywiście była nietrafiona?

Jeśli jeszcze nie widzieliście występu piosenkarki podczas koncertu „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - the best of Krzysztof Krawczyk”, to możecie go zobaczyć tutaj.

