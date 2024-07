Wszyscy polscy fani Eurowizji czekają na 9 marca. kiedy to TVP na specjalnej konferencji ogłosi reprezentanta Polski na konkurs w Wiedniu. Od kilku dni w sieci krąży informacja, że to Edyta Górniak pojedzie na festiwal do Wiednia. Diwa właśnie przed chwilą wydała oświadczenie w tej sprawie:

Od czasu mojego wystąpienia na Eurowizji prawie w każdym kolejnym roku wracały do mnie zapytania - czy wrórę. Zapytania od publiczności, od Telewizji Polskiej, a także samych nawet dziennikarzy z Naszego kraju i z krajów europejskich. Niezrozumiałe jest wciąż dla mnie, choć piękne, jak trzyminutowe wystąpienie mogło z taką siłą zapaść w pamięci tylu ludzi i na tak długo... Przyjmuję to z pokorą i Wielkim Szczęściem. Przez wszystkie kolejne lata odmawiałam udziału z różnych powodów. Głównie jednak z obawy i presji, iż musiałabym przywieźć Eurowizję do Polski. Musiałabym jechać dla Nas po zwycięstwo.



Pod koniec ubiegłego roku, rozmowa z Markiem Sierockim dotycząca mojego Roku Jubileuszowego zainspirowała mnie.. Po 20 latach nieustających zapytań podjęłam wreszcie przełamującą dla mnie samej decyzje. Moi Drodzy, mija 25 lat od mojego debiutu. Wielu rzeczy w wokalistyce muszę jeszcze się nauczyć, lecz swoją siłą i starannością doprowadziłam do tego, że powstał niezwykły utwór. Utwór, który komponuje się zarówno z moją wrażliwość muzyczną, jak i dzisiejszymi upodobaniami. W pierwszym tygodniu stycznia zdecydowałam, że właśnie Rok Jubileuszowy jest tą jedyną i najpiękniejszą okazją do zamknięcia pewnej niezwykłej dla Nas historii.. Zgłosiłam swoją gotowość na ręce Marka Sierockiego. Po miesiącu wróciła do mnie informacja, iż Dyrektorzy artystyczni TVP 1 wybrali inną osobę, co przyjęłam z jak największą pokorą.

Chciałam podarować Wam piękną niespodziankę w tym szczególnym roku, ale .. będą inne Utwór naturalnie dołączy do mojego Albumu jako bonus truck - pisze Edyta



Szkoda?

