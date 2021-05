Wiemy, co łączy Edytę Górniak i Rafała Brzozowskiego! Spekulacje nie były bezpodstawne! 

Odkąd Rafał Brzozowski przyjął zaproszenie Edyty Górniak i odwiedził ją na Podhalu, nie milkną spekulacje, co naprawdę łączy tych dwoje! Do sieci trafiły zdjęcia zrobione przez przypadkowego przechodnia, na którym widać, jak Rafał i Edyta spacerują pod rękę po zakopiańskich Krupówkach, a następnie razem wchodzą do jednej z restauracji. W rozmowie z "Party" Brzozowski zdradził, co naprawdę łączy go z Górniak i czy jest to coś więcej niż tylko przyjaźń.

Co łączy Edytę Górniak z Rafałem Brzozowskim?

Edyta i Rafał spędzili razem majówkę. Dlaczego? Kilka dni wcześniej, podczas wspólnego liva, Górniak zaproponowała mu swoją pomoc w przygotowaniach do Eurowizji. Obiecała, że wspólnie poćwiczą piosenkę "The Ride", którą Rafał zaprezentuje na konkursie. Ku zaskoczeniu wszystkich Rafał przyjął jej zaproszenie na Podhale.

To był bardzo miły gest ze strony Edyty. Nie tylko udzieliła mi kilku cennych technicznych wskazówek, ale też pokazała fajne miejsca w górach – mówi „Party” Brzozowski.

Podczas pobytu Rafała w Zakopanem, wokaliści zajmowali się nie tylko nie tylko sprawami zawodowymi. Znaleźli też czas na relaks, który Brzozowskiemu był bardzo potrzebny. Podczas spacerów Edyta i Rafał dyskutowali nie tylko o muzyce.

Dzieliliśmy się doświadczeniami i rozmawialiśmy o wszystkim, co się w życiu liczy. Taki reset był mi potrzebny – dodaje wokalista.

Jak czytamy w "Party", okazji do spotkań będzie więcej. Wprawdzie Rafała nie zobaczymy, jak plotkowano, w „‚The Voice of Poland”, ale pod koniec roku wspólnie z Edytą szykują niespodziankę dla fanów. Jaką?

Planujemy nagranie razem świątecznej piosenki – zdradza Rafał.

Rafał Brzozowski przygotowywał się do konkursu Eurowizji pod okiem Edyty Górniak.

East News

Edyta Górniak zaprzyjaźniła się z wokalistą i ponownie zaprosiła go na Podhale.