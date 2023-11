1 z 5

Kolejny znany aktor został oskarżony o gwałt! Tym razem to Ed Westwick, znany z roli amanta Chucka Bassa z serialu "Plotkara", miał zgwałcić koleżankę z branży, Kristinę Cohen. To właśnie ona opublikowała szokujący wpis na swoich profilach społecznościowych, w których wyjawiła prawdę. Do jej decyzji przyczyniła się akcja #MeToo, dzięki której zarówno gwiazdy, jak i zwykłe kobiety przyznają, że są ofiarami przemocy seksualnej. Poznajcie szczegóły drastycznego wyznania Kristiny Cohen na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: ''Obudziłem się, a Spacey na mnie leżał''. Kevin Spacey ma poważne kłopoty. Kolejny mężczyzna oskarżył go o molestowanie seksualne