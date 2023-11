Dorota Wellman błyskawicznie zareagowała na zachowanie swojego kolegi. Jej reakcja była dla niego z pewnością niespodziewana!

Nie stałam biernie, nie śmiałam się, nie mówiłam: Oj, przestań, przestań; tylko złapałam go za jaja i ściskałam tak długo, aż przestał dotykać moich piersi. A było to na Rynku w Krakowie, w samym centrum miasta. I długo ukręcałam to, co miał na dole, żeby go porządnie zabolało. Wiem, że trzeba się zdecydowanie zachować i wyraźnie powiedzieć „nie” - wyznała dziennikarka.