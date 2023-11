W Hollywood nie mówi się o niczym innym jak o aferze seksualnej z udziałem wpływowego producenta i znanych aktorek. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette przyznały, że Harvey Weinstein, jeden z najbardziej wpływowych producentów filmowych i telewizyjnych Hollywood, molestował je seksualnie. Tak przynajmniej twierdzi gazeta "New York Times", która przeprowadziła swoje śledztwo i ujawniła, co robił Weinstein przez lata. Podobno molestowane aktorki przesłały swoje oświadczenia do NYT potwierdzając zarzuty pod adresem producenta. Weinstein miał molestować przez ponad dekadę wiele kobiet, a potem płacił im za milczenie.

Producent takich hitów jak "Pulp Fiction", "Seks, kłamstwa i kasety wideo", "Artysta" nie przyznaje się do tych zarzutów i zapowiada gazecie proces. Jednak zarząd założonej między innymi przez niego firmy producenckiej The Weinstein Company zdecydował o zwolnieniu Weinsteina ze skutkiem natychmiastowym. A jego żona ogłosiła separację!

Szczegóły afery ze znanymi aktorkami i polski akcent dotyczący Harveya Weinsteina znajdziesz w naszym filmiku.

Pamiętacie wizytę Harveya Weinsteina w Polsce?