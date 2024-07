Od momentu ogłoszenia informacji o tym, iż Polsat będzie emitował wiosną "Taniec z Gwiazdami", w mediach rozpoczął się prawdziwy festiwal kandydatur uczestników, jurorów i tancerzy. Stacja powoli kompletuje cały skład programu, a my potwierdziliśmy już kilka nazwisk gwiazd, które zobaczymy na antenie. Przypomnijmy: Aneta Zając wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Reklama

Również same władze Polsatu ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących produkcji. Od początku zastanawiano się, w jakim dniu tygodnia będzie transmitowane taneczne show. W TVN była to niedziela, ale Polsat w tej kwestii postawił na nowy schemat. Jak wyjawiła Nina Terentiew, "Taniec z Gwiazdami" w jej stacji będzie emitowany w piątki o 20:00. Dyrektor programowa tłumaczy to niuansami związanymi z dotychczasowym formatem ramówki Polsatu.



My mamy w tym paśmie show "Tylko muzyka. Must be the Music" i nie chcemy zmieniać przyzwyczajeń naszych widzów. Natomiast widzowie programów tanecznych wiedzą, że mogą je u nas znaleźć w piątki - wyznała w rozmowie z "Press" Terentiew.

Przy okazji Terentiew potwierdza prawdopodobną obecność Michała Malitowskiego jako jednego z jurorów, o czym pisaliśmy już kilka tygodni temu. Zobacz: "Taniec z Gwiazdami" wraca, ale nie do TVN. Znamy szczegóły



Trwa kompletowanie par i jury. Chciałabym, żeby zasiadał w nim między innymi Michał Malitowski - dodaje.

Transmisja w piątki to dobra decyzja? Polsat zdoła przyciągnąć przed ekrany telewizorów wielomilionową widownię?

Zobacz: Kolejny potwierdzony uczestnik "Tańca z Gwiazdami". To znany wokalista

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na imprezie po ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" w TVN: