Natalia Siwiec już jakiś czas temu w programie "Dzień dobry TVN" wyznała, że plotki, jakoby korzystała z pomocy surogatki są nieprawdziwe. Powiedziała wówczas, że te plotki wręcz ją rozbawiły. Będąc gościem w talk show Magdy Mołek "W roli głównej" jeszcze raz odniosła się do tych doniesień, jednoznacznie zaprzeczając, że jej dziecko urodziła matka zastępcza. Zdradziła również, że w czasie ciąży nie przytyła dużo, dlatego szybko i bezproblemowo wróciła do dawnej sylwetki.

- Ja przeszłam ciążę we wspaniały sposób. Jakoś nie miałam ochoty na jedzenie, jadłam tak, jak jakbym nie była ciąży. Przytyłam tyle, ile jest wskazane - 11 kg. Mia jest małym dzieckiem. Faktycznie nawet przed porodem, nawet jak przodem stałam, to tego brzucha nie było tak widać, więc łatwo było mi go maskować. Postanowiłam sobie, że nie będę go pokazywała i myślę, że to z tego wynikło, że ja nie afiszowałam się z tą ciążą. Każdy myślał, że ja będę robiła sobie na niej PR. Wiadomo, że to by mogło mi dużo fajnych rzeczy przynieść, ale ja mówię tak "Nie, PR na córce? nie będę tego robiła". Jakoś tak mi się w ciąży pozmieniało. Później tak wyszło, że jeżeli nie pokazywałam brzucha, to była surogatka - powiedziała modelka.