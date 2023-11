2 z 5

Natalia Siwiec wzięła udział w programie Magdy Mołek. Modelka odniosła się między innymi do tematu swojego szybkiego powrotu do formy po porodzie. Natalia zaskakująco szybko po urodzeniu dziecka wróciła do swojej poprzedniej sylwetki. Już w dwa tygodnie po rozwiązaniu pochwaliła się smukła figurą, czym przebiła nawet samą Annę Lewandowską, której zdjęcie w miesiąc po urodzeniu Klary wywołało gorącą dyskusję. Natalia Siwiec zdradziła, że w jej przypadku ciąża przebiegła spokojnie, a ona sama nie miała zwiększonego apetytu. Dzięki temu nie przytyła wiele, a powrót do figury nastąpił zupełnie naturalnie. Modelka zdementowała również plotki, że korzystała z usług surogatki.

Ja przeszłam ciążę we wspaniały sposób. Jakoś nie miałam ochoty na jedzenie, jadłam tak, jak jakbym nie była ciąży. Przytyłam tyle, ile jest wskazane - 11 kg. Mia jest małym dzieckiem. Faktycznie nawet przed porodem, nawet jak przodem stałam, to tego brzucha nie było tak widać, więc łatwo było mi go maskować. Postanowiłam sobie, że nie będę go pokazywała i myślę, że to z tego wynikło, że ja nie afiszowałam się z tą ciążą. Każdy myślał, że ja będę robiła sobie na niej PR. Wiadomo, że to by mogło mi dużo fajnych rzeczy przynieść, ale ja mówię tak "Nie, Pr na córce? nie będę tego robiła". Jakoś tak mi się w ciąży pozmieniało. Później tak wyszło, że jeżeli nie pokazywałam brzucha, to była surogatka - mówiła Natalia Siwiec w programie "W roli głównej".

Modelka wyznała również, że jej decyzję o posiadaniu dziecka przyspieszyła choroba mamy.