Natalia Siwiec nie ukrywa, że przed narodzinami córki obawiała się, że małe dziecko będzie wymuszało na niej ciągłą obecność w domu. Teraz, kiedy Mia pojawiła się na świecie, modelka przyznaje, że sama z radością spędza każdą chwilę z córką.

Myślałam, że to będzie coś bardziej wymuszonego, że mała istota, która nie potrafi się sobą zaopiekować, będzie wymuszała na mnie to, że muszę z nią być - a to absolutnie nie jest tak - jednak jak się stajesz rodzicem to wiesz, że szkoda ci każdej sekundy, każdej chwili przegapić.