Natalia Siwiec konsekwentnie unikała eksponowania ciążowych krągłości. Na ściance pojawiła się tylko raz, kiedy ciąża nie była jeszcze zaawansowana. To był 5. miesiąc. Niewielki brzuszek był widoczny, a modelka wyglądała przepięknie. Później gwiazda była aktywna w social mediach, lecz nie zamieściła ani jednego zdjęcia, które pokazywałoby jej odmienny stan. Wzbudziło to lawinę podejrzeń. Modelka dolała oliwy do ognia, publikując fotki płaskiego brzucha dwa tygodnie po porodzie. Wiele osób zarzuciło jej, że to niemożliwe, a dziecko... urodziła surogatka! Na Instagramie Natalii Siwiec aż huczy od teorii spisowych.

Jeśli mogę mieć swoje zdanie, a chyba mogę to... jest ono takie, że wierzę w tą ciążę i już. Natalia wg mnie należy do tej grupy osób, która chętnie pokazuje się w tv czy Internecie, gdyby była faktycznie w ciąży, chętnie by się tym chwaliła - napisała jedna z fanek na profilu Natalii Siwiec.

Takich komentarzy było znacznie więcej! A co na to sama zainteresowana? W końcu odpowiedziała.