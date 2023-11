3 z 7

Choć urodzi się w rodzinie królewskiej, dziecko Meghan i Harry'ego otrzyma tytuł o jeden niższy od swoich rodziców. Oznacza to, że syn będzie hrabią Dumbarton, córka - lady Mounbatten-Windsor. Prawo to zostało ustanowione w 1917 roku przez króla Grzegorza V. Mówi ono, że tylko następca tronu ma prawo do tytułu księcia lub księżniczki.

Dlaczego zatem dzieci Kate i Williama tytułowane są tak wysoko? Jak dobrze wiemy, George'owi należał się tytuł, ponieważ jest on trzeci w kolejce do brytyjskiego tronu. W przypadku dwójki jego młodszego rodzeństwa, dopiero królowa podjęła decyzję o zmianie tytułu. Wpływ na to miała zmiana prawa odnośnie dziedziczenia tronu w 2013 roku. W brytyjskiej Izbie Lordów przyjęto wówczas, że tron będzie dziedziczony niezależnie od płci. Czy dziecko Meghan i Harry'ego będzie kiedyś nosiło koronę?