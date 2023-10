Miliony widzów oglądają koronację Karola III. W sobotę, 6 maja w Londynie pojawiła się masa ważnych gości z całego świata oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. W tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć księcia Williama, który jest następcą tronu i jego żony, księżnej Kate. Parze towarzyszyła również cała trójka dzieci: księżniczka Charlotte, książę Louis i książę George. Najstarsza z pociech pełniła nawet ważną rolę jako paź króla. Jak się zachowywało rodzeństwo? Tylko spójrzcie na te miny!

Miny dzieci księżnej Kate i księcia Williama przejdą do historii

O godzinie 12:00 rozpoczęła się koronacja Karola III — jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii brytyjskiej monarchii. W opactwie westminsterskim pojawiła się cała rodzina królewska. Zaproszeni goście przyszli w nienagannych strojach. Zachwyt wywołały stylizacje książęcej pary. Przy okazji księżna Kate oddała hołd Dianie i Elżbiecie II. Jednak w pewnym momencie uwagę reporterów zwróciło coś innego.

Księżniczka Charlotte, książę George i książę Louis znowu to zrobili! Dzieci księżnej Kate i księcia Williama zaprezentowali serię komicznych min, które przejdą do historii. George kilka razy zapomniał schować język, Charlotte groźnie się krzywiła, a słodki Louis wyglądał na nieco znudzonego i ziewał co jakiś czas.

Z całej trójki jedynie najstarszy z rodzeństwa, książę George otrzymał konkretną rolę podczas koronacji Karola III. W trakcie ceremonii chłopiec był paziem nowego króla. Charlotte i Louis natomiast... patrzyli się w sklepienie katedry. Warto przypomnieć, że przed wielkim wydarzeniem księżna Kate zdradziła, czy uważa, że jej pociechy będą zachowywały się odpowiednio.

Tak, mam nadzieję, ale z dziećmi nigdy nic nie wiadomo — powiedziała w rozmowie z jedną z poddanych na londyńskim Soho.

Nie tylko dzieci wzbudziły zainteresowanie reporterów. W pewnym momencie na miejscu zjawił się smutny i samotny książę Harry.

