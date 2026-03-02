Finał Żony dla Polaka rozpoczął się od prawdziwej rewolucji w życiu Doroty. W swoim domu podjęła ostateczną decyzję wobec dwóch kandydatów - Pawła i Dawida. Obaj zostali przez nią odprawieni, ponieważ, jak sama przyznała, nie poczuła z nimi chemii. Ostatecznie postanowiła dac drugą szansę Marcinowi, który wcześniej opuścił program w cieniu kontrowersji. Teraz Marcin zaskoczył wspólnym zdjęciem z Dorotą. Są razem po programie?

Marcin z "Żony dla Polaka" pokazał zdjęcie z randki z Dorotą

W finałowym odcinku 2. edycji "Żony dla Polaka" Dorota nieoczekiwanie zadzwoniła do Marcina, który wcześniej sam zrezygnował z programu. Kobieta wyznała, że to właśnie z nim chciałaby spędzić więcej czasu i zaprosiła go na randkę w Polsce. Sensacyjny zwrot akcji wywołał ogromne poruszenie, a w sieci zawrzało po decyzji Doroty z "Żona dla Polaka".

Spotkanie Doroty i Marcina odbyło się we Wrocławiu. Marcin otwarcie przyznał, że żałuje swojego wcześniejszego odejścia z programu i przeprosił za nerwową reakcję. Dorota nie kryła radości na widok Marcina. Ich rozmowa była szczera, pełna śmiechu i flirtu. Ustalili, że spróbują dać sobie szansę i zobaczą, co przyniesie przyszłość.

Teraz Marcin opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z randki z Dorotą i wszystko wskazuje na to, że pochodzi ono z czasu, kiedy uczestniczka odwiedziła Marcina w Polsce.

Co zatem z Marcinem? Jest razem z Dorotą? Fani zadają pytania, ale na razie nie doczekali się odpowiedzi.

Dorota i Marcin z "Żony dla Polaka" są razem po programie?

Marcin w programie "Żona dla Polaka" starał się o serce Doroty, ale najprawdopodobniej już w od kilku miesięcy jest w związku z inną kobietą, Kingą, która na co dzień prowadzi własny gabinet kosmetologiczny.

Niedługo po emisji piątego odcinka "Żony dla Polak" tajemnicza brunetka opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie z Marcinem. Pod fotografią pełną czułości znalazł się romantyczny podpis: „Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”. Od tego czasu na profilu Kingi pojawiały się kolejne, coraz bardziej czułe zdjęcia, na których nie brakuje pocałunków i wspólnych kadrów z codzienności.

Jakiś czas temu Marcin z" Żony dla Polaka" oraz Kinga publikowali relacje i zdjęcia ze wspólnych wakacji w Bangkoku. Fotografie pełne są uśmiechów i czułośc. Kobieta pisze wprost o Marciinie "mój mężczyzna", ale do tej pory oficjalnie nie ogłosili związku. Kto wie, być może teraz, kiedy program "Żona dla Polaka" oficjalnie się zakończył być może Marcin podzieli się radosną nowiną.

