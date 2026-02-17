W piątek, 17 lutego 2026 roku, podczas oficjalnej prezentacji wiosennej ramówki TVN, doszło do wyjątkowego, ale zarazem poruszającego momentu. Dorota Wellman w imieniu TVN, upamiętniła zmarłą Bożenę Dykiel. Informacja o jej śmierci w wieku 77 lat wstrząsnęła całą branżą medialną i wiernymi widzami, którzy kojarzą ją głównie z niezapomnianej roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej".

Dorota Wellman podczas swojego przemówienia podkreśliła ogromny dorobek artystyczny Dykiel. Aktorka przez ponad 50 lat była obecna na polskiej scenie teatralnej, filmowej oraz serialowej. Wellman nie szczędziła ciepłych słów, wymieniając największe sukcesy zmarłej: jej wyjątkowe kreacje teatralne, niezapomniane role w takich produkcjach jak "Wesele", "Ziemia Obiecana", "Wyjście Awaryjne" czy "Przesłuchanie". Wspomniała również, że tylko Bożena Dykiel mogła wcielić się w postać Balladyny jadącej na skuterze. W tych słowach wybrzmiewała prawdziwa admiracja i szacunek do zmarłej artystki.

Hołd dla Bożeny Dykiel na ramówce TVN

Po wystąpieniu Doroty Wellman głos zabrał Maciej Dowbor, który dołączył do wspomnień o Bożenie Dykiel. Współprowadzący wydarzenie przypomniał, że serial "Na Wspólnej" nie byłby tym samym bez aktorskiego kunsztu Dykiel. Zwrócił uwagę, jak bardzo jej humor i pozytywna energia wpływały na atmosferę podczas zdjęć, oraz jak zapamiętali ją koledzy z planu i telewidzowie. Dowbor podkreślił, że to właśnie te cechy będą na długo kojarzone z jej postacią.

Pamięć o Bożenie Dykiel była wyraźnie żywa wśród zebranych. Emocje obecnych udzieliły się niemal wszystkim uczestnikom konferencji ramówkowej TVN, która tego dnia miała wyjątkowo podniosły, a jednocześnie nostalgiczny charakter.

Wpadka Doroty Wellmann

W kulminacyjnym momencie wydarzenia Dorota Wellman niespodziewanie wspomniała także o Bożenie Walter. Jej słowa "Nie zapomnimy o Bożenie Walter" wzbudziły wyraźną konsternację na sali. Bożena Walter, była gwiazda telewizji, od kilku lat przebywa na emeryturze, jednak wciąż żyje.

