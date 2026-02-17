"Na Wspólnej" miało swoją premierę w 2003 roku. Bożena Dykiel występowała w serialu od pierwszego odcinka. To ona była sercem tego serialu, który łączył bohaterów. Dziś wciąż trudno uwierzyć, że to koniec, że tej wybitnej i niezwykle ciepłej aktorki nie ma już wśród nas. Podczas wiosennej ramówki TVN 2026, która ma miejsce zaledwie kilka dni po śmierci aktorki, oddano hołd Bożenie Dykiel.

Hołd dla Bożeny Dykiel podczas wiosennej ramówki TVN 2026

Podczas wiosennej ramówki TVN 2026, wspomniano o Bożenie Dykiel, która odeszła 13 lutego 2026 roku. Na antenie TVN, w "Na Wspólnej" występowała ponad dwie dekady. Kiedy zapowiadano nowe odcinki serialu, Dorota Wellmann powiedziała:

Szanowni Państwo, nie byłoby tego serialu bez znakomitej, polskiej aktorki Bożeny Dykiel. Będziemy ją pamiętać z wielkich ról teatralnych takich jak Balladyna, jadąca na skuterze. To tylko ona mogła to zrobić. Ze wspaniałych ról filmowych w ''Weselu'', w ''Ziemi Obiecanej'', w ''Wyjściu Awaryjnym'', w ''Przesłuchaniu''. Moglibyśmy tak wymieniać bez końca.

Z kolei Maciej Dowbor dodał:

Dziękujemy bardzo Pani Bożenie za to wszystko, co robiła przez całe lata. Oczywiście pamiętamy ją z tej roli w ''Na Wspólnej'' z roli Marii Zięby. Wszyscy wspominają o tym, jak bardzo poprawiała swoim humorem atmosferę na planie i taką ją zapamiętamy.

Tak pożegnano Bożenę Dykiel w "Na Wspólnej"

Poruszający wpis, upamiętniający Bożenę Dykiel, w mediach społecznościowych serialu "Na Wspólnej" pojawił się jeszcze tego samego dnia, kiedy smutna wieść o śmierci aktorki została podana do wiadomości publicznej. Produkcja napisała: "Odeszła Bożena Dykiel. Nasza Maria Zięba, przyjaciółka, ostoja, matka serialu „Na Wspólnej”.(...)Nigdy nie zapomnimy smaku ciast pieczonych przez nią w kuchni Ziębów na planie zdjęciowym, dowcipów i anegdot opowiadanych w biurze serialu. Mieliśmy się zobaczyć niedługo na planie. Trudno uwierzyć, że nie usłyszymy jej słynnego – „nie śpimy, robimy”!". Bożenę Dykiel pożegnano również w serialu "Na Wspólnej".

W odcinku "Na Wspólnej" numer 4163, wyemitowanym 16 lutego 2026 roku, widzowie zobaczyli przedłużoną czołówkę, w pewnym momencie zrobiła się czarno-biała i ukazywała sceny z niezapomnianą Marią Ziębą. Na końcu pojawił się napis: "Na zawsze z nami". Czarno-białe zdjęcie Bożeny Dykiel zostało wyświetlone również na koniec odcinka.

Bożenę Dykiel żegnali także przyjaciele z planu. Mieczysław Hryniewicz, serialowy Włodek Zięba w rozmowie z TVN24, powiedział: "Myśmy się znali od 1969 roku. Ona była słońcem na egzaminie na Akademii Teatralnej, pani Bożena Dykiel, taka piękna blondynka. I teraz to słońce dla mnie zgasło". Poruszającym wpisem podzieliła się także serialowa Mania, czyli Zuzia Kaszuba, która przez lata wcielała się w role wnuczki Marii Zięby: "Trudno mi uwierzyć, że już nie usłyszę Twojego głosu na planie, na którym uczyłam się od Ciebie nie tylko aktorstwa. Uczyłam się uważności na drugiego człowieka. Odwagi, żeby powiedzieć „stop”, kiedy coś było ważniejsze niż ujęcie. Uczyłam się życia. (...) Jak to będzie dalej bez Ciebie, Babciu…?". Ostatnią wiadomością od Bożeny Dykiel podzieliła się Ewa Gawryluk.

Nie wiadomo jeszcze kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Bożeny Dykiel, wiadomo jednak, że będzie miał charakter państwowy.

