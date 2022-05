Dorota Wellman o problemach z zajściem w ciążę: "Do piekła bym trafiła żeby mieć dziecko"

Dorota Szelągowska wyprawiła baby shower i przez przypadek zdradziła płeć dziecka? O tym, że gwiazda TVN wkrótce zostanie mamą media informują już od kilku miesięcy. W sierpniu po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Dorota spodziewa się drugiego dziecka. Radosne wieści potwierdziła wówczas jej mama, Katarzyna Grochola. Przez ciążę Dorota Szelągowska musiała ograniczyć swoją aktywność na planie programu "Domowe Rewolucje". Ze względu na swój błogosławiony stan powinnam się oszczędzać. Co to znaczy oszczędzać? Według mojego lekarza, to to, że nie jestem 5 dni w tygodniu na budowie- mówiła ciężarna gwiazda. Dorota Szelągowska urodzi syna czy córkę? Dorota Szelągowska zniknęła więc z życia publicznego i od tamtego czasu bardzo rzadko pokazuje się swoim fanom. W sieci pojawiło sie zaledwie kilka zdjęć gwiazdy z rosnącym brzuszkiem. Prowadząca "Domowe Rewolucje" do tej pory nie zdradziła również, jakiej płci będzie jej drugie dziecko... aż do teraz! Tak przynajmniej podejrzewają jej fani, którzy uważają, że Dorota Szelągowska urodzi córeczkę! Skąd takie podejrzenia? Gwiazda TVN pokazała bowiem zdjęcia tortu, który najprawdopodobniej pojawił się na jej baby shower. Zobaczcie, co pisali internauci i jak na ich wpisy zareagowała sama Dorota Szelągowska! Będzie dziewczynka.😍gratuluję Baby shower? Dorotko będzie dziewczynka? Cudownie !!! 😍 😍 😍 ❤️ ❤️ ❤️- pisali fani. Dorota Szelągowska odpowiedziała! ja to tam widzę tylko tort i babeczki w kształcie jednorożca :) dobrego dnia ! - napisała ciężarna gwiazda. Zobaczcie sami, jakie zdjęcie wywołało takie zamieszanie! ;) Zobacz także: Dorota Szelągowska wyszła za mąż?! Zdradził ją najnowszy wpis na Facebooku! Dorota Szelągowska wyprawiła baby shower? Jak myślicie, fani Doroty Szelągowskiej...