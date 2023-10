Już 26 kwietnia na antenie TVN Style ruszy nowy program Doroty Wellman - „Inspirujące kobiety” - gdzie gwiazda będzie przedstawiać widzom nieznane nikomu kobiety, które inspirują, motywują oraz wspierają do działania i wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu. Dziennikarce zależało, aby w show nie były pokazywane gwiazdy show-biznesu. Dlaczego? Znana ze swojej szczerości Wellman w rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria powiedziała:

Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego, chyba że do kupienia nowego kostiumu kąpielowego i nowych kosmetyków firmowanych znanym nazwiskiem. My natomiast szukaliśmy normalnych, zwykłych kobiet, ale tak naprawdę one są niezwykłe - mówi Dorota.