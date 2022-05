Dorota Wellman oszukała na maturze i jest z tego dumna! "Zrobiłam numer stulecia"

Wszechobecna pandemia koronawiursa daje się we znaki. O tym przekonała się dziennikarka Dorota Wellman , która przez trzy tygodnie walczyła z wirusem COVID-19. W nowym felietonie dla "Wysokich Obcasów" dokładnie opisała swoje dramatyczne doświadczenia z chorobą. Gwiazda zdecydowała się nawet napisać testament! Dorota Wellman w gorzkich słowach o COVID-19 - "Trzy tygodnie wyjęte z życia" Prowadząca "Dzień Dobry TVN" jakiś czas temu wycofała się ze świata mediów. Powodem jej decyzji był wirus COVID-19, na którego zachorowała. Przebieg jej trzytygodniowej choroby był wyjątkowo dramatyczny i miał długotrwałe konsekwencje. Gwiazda w swoich słowach zaapelowała do wszystkich koronasceptyków, którzy bagatelizują wirusa. Wszystkim, którzy wątpią w istnienie COVID-u, mówię, że nawet najgorszemu wrogowi nie życzę, by zachorował. Trzy tygodnie wycięte z życia. Walka o oddech. Długotrwałe konsekwencje. Przy najmniejszym wysiłku dyszę jak zboczeniec i mam kondycję staruszki po zawale - napisała w felietonie Wellman. Dziennikarka przyznała, że najbardziej przerażającym aspektem pandemii jest samotność i niepewność jutra. Przebywając w izolacji, ludzie nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie najbliższych. To choroba samotności: chorujesz sam i umierasz sam. I ta samotność najbardziej mnie przerażała. I niepewność. To nie przeziębienie, które przejdzie. Zobacz także: "Gruby kaszalot, baleron"! Dorota Wellman mocno odpowiada na ataki hejterów Gwiazda TVN zdecydowała się również na bardzo drastyczny krok. Przez zły stan zdrowia, Wellman postanowiła napisać... testament! Napisałam testament. Na wszelki wypadek. Co więcej, w poruszającym apelu, dziennikarka zwróciła się do służby...