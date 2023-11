Ewa Chodakowska w swoim wpisie nie odnosi się do Doroty Wellman wprost, ale nie da się nie zauważyć wielu sugestii.

- O Madonno!! Jeszcze chwila i w mediach zacznie się demonizować ZDROWY STYL ŻYCIA! Serio? Aż tak uwiera zdrowe ciało? Jędrna - pardon - dupa? Płaski brzuch - i nie pisze tutaj o tarce.. Jak zgrabna to głupia? A czy opona na brzuchu jest oznaką oleju w głowie? Jakiejś szczególnej wybitności?Najczęściej jest oznaka choroby lub lenistwa.. często tez oznaką ignorancji.. "Lubię siebie w rozmiarze XXL?" Super! Tylko co na to zdrowie! Otłuszczone organy wewnętrzne? Serducho walące z ciężarem kilofa przy wejściu na czwarte piętro? Zawał za zakrętem.. Pakując śmieci na talerz z czego chcesz regenerować swoj organizm? Prowadząc siedzący tryb życia jak chcesz spóźniona podbiec bez zadyszki pare metrów? Czy to źle, ze kobiety TRENUJĄ? Zdrowo się odżywiają? No nie!! Pewnie ze nie.. tutaj kwestia bezsporna.. Ale jak już zechcą pochwalić się tym jędrnym tyłkiem.. jak już tylko będą miały czelność pokazać ten płaski brzuch to na stos z nimi!! Hańba!! Babki!! Pięknie wyglądacie!! - napisała Ewa Chodakowska na Facebooku.